【新股上市】耀才：平安好醫生（１８３３）孖展認購額暫３５０億

《經濟通通訊社２３日專訊》耀才證券（０１４２８）行政總裁許繹彬表示，今日在平安好

醫生（０１８３３）的孖展認購額暫為３５０億元，頭鎚飛暫為５０張。

平安好醫生今日起至本周四（２６日）中午招股，預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎

５０﹒８元至５４﹒８元，以每手１００股計，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｃｈ）

