《經濟通通訊社２３日專訊》耀才證券（０１４２８）行政總裁許繹彬表示，今日在平安好
醫生（０１８３３）的孖展認購額暫為３５０億元，頭鎚飛暫為５０張。
平安好醫生今日起至本周四（２６日）中午招股，預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎
５０﹒８元至５４﹒８元，以每手１００股計，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｃｈ）
23/04/2018 19:05
【新股上市】耀才：平安好醫生（１８３３）孖展認購額暫３５０億
《經濟通通訊社２３日專訊》耀才證券（０１４２８）行政總裁許繹彬表示，今日在平安好
醫生（０１８３３）的孖展認購額暫為３５０億元，頭鎚飛暫為５０張。
平安好醫生今日起至本周四（２６日）中午招股，預計５月４日主板掛牌上市，招股價介乎
５０﹒８元至５４﹒８元，以每手１００股計，入場費約為５５３５﹒２２元。（ｃｈ）
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