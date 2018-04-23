《經濟通通訊社２３日專訊》百利保集團（００６１７）及富豪酒店集團（０００７８）發
展，位於元朗洪水橋的發展項目「丹桂村路６５－８９號－－富豪．悅庭」８３Ｅ號洋房今日以
４３９７萬元透過招標形式售出，成為該項目三星期內第三宗成交。
是次成交的８３Ｅ號洋房屬四房四套間格，實用面積為２７０２平方呎，花園面積為
１０７１平方呎，以成交價計算，每平方呎價為１６２７３元。買家可獲贈送兩個車位的優惠，
亦能享有優選５年超長過渡性貸款，以及發展商代繳上限４﹒２５％的從價印花稅，成交期為
９０日。（ｋｙ）
23/04/2018 17:55
【本港樓市】百利保元朗洋房４３９７萬元成交，呎價約１﹒６萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》百利保集團（００６１７）及富豪酒店集團（０００７８）發
展，位於元朗洪水橋的發展項目「丹桂村路６５－８９號－－富豪．悅庭」８３Ｅ號洋房今日以
４３９７萬元透過招標形式售出，成為該項目三星期內第三宗成交。
是次成交的８３Ｅ號洋房屬四房四套間格，實用面積為２７０２平方呎，花園面積為
１０７１平方呎，以成交價計算，每平方呎價為１６２７３元。買家可獲贈送兩個車位的優惠，
亦能享有優選５年超長過渡性貸款，以及發展商代繳上限４﹒２５％的從價印花稅，成交期為
９０日。（ｋｙ）
|生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
|中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
|剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰