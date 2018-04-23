【本港樓市】百利保元朗洋房４３９７萬元成交，呎價約１﹒６萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》百利保集團（００６１７）及富豪酒店集團（０００７８）發

展，位於元朗洪水橋的發展項目「丹桂村路６５－８９號－－富豪．悅庭」８３Ｅ號洋房今日以

４３９７萬元透過招標形式售出，成為該項目三星期內第三宗成交。

是次成交的８３Ｅ號洋房屬四房四套間格，實用面積為２７０２平方呎，花園面積為

１０７１平方呎，以成交價計算，每平方呎價為１６２７３元。買家可獲贈送兩個車位的優惠，

亦能享有優選５年超長過渡性貸款，以及發展商代繳上限４﹒２５％的從價印花稅，成交期為

９０日。（ｋｙ）

