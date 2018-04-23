《環富通基金頻道２３日專訊》安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠就近期港元弱勢發表
評論道，該行對本港（和北京）具有強大能力捍衛聯繫匯率維持信心。預期港息會因流通量下至
上升，但不會對實體經濟產生嚴重的影響。
該行指，港元若與非自由兌換的人民幣掛勾，會令本港受到等同內地的資本管制效應，這將
會對本港的金融中心地位構成打擊。（ｈｏ）
23/04/2018 16:38
【港匯弱勢】安盛有信心本港具有強大能力捍衛聯繫匯率
《環富通基金頻道２３日專訊》安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠就近期港元弱勢發表
評論道，該行對本港（和北京）具有強大能力捍衛聯繫匯率維持信心。預期港息會因流通量下至
上升，但不會對實體經濟產生嚴重的影響。
該行指，港元若與非自由兌換的人民幣掛勾，會令本港受到等同內地的資本管制效應，這將
會對本港的金融中心地位構成打擊。（ｈｏ）
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