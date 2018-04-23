《經濟通通訊社２３日專訊》立法會經濟發展事務委員會今日開會討論機場三跑系統的最新
情況。漁農界何俊賢關注已批標書的合約價有否超出機管局預期、工程物料未來價格走勢等或會
令工程出現超支。機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏指，現時收到１４份的主要工程標書合約中
，有關定價均有預料之內，工程進度亦非常理想；而局方亦有就物料價格走勢按政府通脹數據等
作估算，整體而言現時工程總開支１４１５億的預算可靠。（ｆｗ）
23/04/2018 12:51
【香港政情】議員關注三跑會否超支，機管局：工程開支仍在預算內
《經濟通通訊社２３日專訊》立法會經濟發展事務委員會今日開會討論機場三跑系統的最新
情況。漁農界何俊賢關注已批標書的合約價有否超出機管局預期、工程物料未來價格走勢等或會
令工程出現超支。機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏指，現時收到１４份的主要工程標書合約中
，有關定價均有預料之內，工程進度亦非常理想；而局方亦有就物料價格走勢按政府通脹數據等
作估算，整體而言現時工程總開支１４１５億的預算可靠。（ｆｗ）
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