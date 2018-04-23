《經濟通通訊社２３日專訊》立法會今日宴請中聯辦主任王志民，有１１名泛民議員報名出
席，在宴會開始前，邵家臻、胡志偉、葉建源等多名民主派向王志民遞信獲其接收。
當中新民主同盟立法會議員范國威擬向王志民送上自己畫的水墨畫，以表達對中聯辦干預香
港的不滿。王志民沒有接收，范國威其後被保安帶離會場。（ｃｗ）（ｚｚ）
23/04/2018 13:37
【香港政情】立法會宴請王志民，范國威送水墨畫不果被保安帶走
《經濟通通訊社２３日專訊》立法會今日宴請中聯辦主任王志民，有１１名泛民議員報名出
席，在宴會開始前，邵家臻、胡志偉、葉建源等多名民主派向王志民遞信獲其接收。
當中新民主同盟立法會議員范國威擬向王志民送上自己畫的水墨畫，以表達對中聯辦干預香
港的不滿。王志民沒有接收，范國威其後被保安帶離會場。（ｃｗ）（ｚｚ）
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