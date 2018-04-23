【香港政情】梁君彥：期望立法會與中聯辦在不同範疇交流溝通

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會今日宴請中聯辦主任王志民。立法會主席梁君彥表示，

今日宴會共有５１位不同黨派的議員報名參加，加強與中聯辦的溝通。而立法會議員到內地訪問

時，中聯辦亦提供了很多幫助。他希望各位議員能夠多到內地考察，加深對國家的認識和了解

。

梁君彥又期望，議員透過不同渠道同內地官員接觸，了解他們關心的民生議題，亦期望雙方

可在不同範疇深化交流、良性互動和坦誠溝通。（ｃｗ）（ｚｚ）

