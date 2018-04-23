  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2018 14:43

【香港政情】王志民批范國威繪畫鄧小平是用以炒作，傷害人民感情

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中聯辦主任王志民在立法會午宴拒絕接收新民主同盟范國威的
畫作。王志民在午宴後批評范國威繪畫已故中共領導人鄧小平作背景是不尊重，亦是傷害了香港
同胞及中國１３億人民的感情，不可能去收取，亦不認同這種炒作方式。
　　范國威在畫作上畫了鄧小平、王志民和特首林鄭月娥的肖像，以表達對中聯辦近年多次介入
香港內部事務的不滿，違背了鄧小平提出的一國兩制，「港人治港，高度自治」的承諾。
　　王志民又指，中聯辦官員不能收禮，若想要反映意見可以寫信的方式表達。（ｃｗ）（ｚｚ

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
興證快訊23/04/2018
港匯、加息
國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
國金與投資 ． 曾廣標
特朗普單挑中俄？ 66
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
形象UP！ ． 藍婷
【有你講無人講】社交對話大忌！不停講講講講⋯⋯ 6
綠路閑人 ． lolo
單車共享 10
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？
走肉廚房 ． Cathy Lee
【寒食節要「吃冷」！】爽脆蔬菜薄餅捲 6
美女中醫 ． 譚莉英
手痛原來是頸椎出現問題?! 天麻魚頭湯祛風通絡
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第二式「夠惹味」豆腐野菜煎餅 1
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮 新文章
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】從「擠牙膏」的習慣，一秒看出你的性格！ 2
我家私房菜 ． 韋太
【女士恩物】翠玉瓜杏鮑菇炒牛肉 1
星座命理
【口舌招尤】數算3個最易「開口夾著脷」星座 3
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾養胃】鮮淮山蓮藕紅蘿蔔排骨湯
小薯茶水間
【職場讀心術】咬嘴唇、摸耳朵、手握成拳……腦細，你係乜意思？ 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
不快樂退休—危害健康
玄來更精彩 ． 黃美雲
四、五月：險！ 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
不用對證 1 新文章
第一桶金 ． 方元
每年10% 賣出銀行股換馬買Fintech股 2 新文章
辦公室政治 ． 潘少權
【執著己見無好下場？】辦公室既比力勁，亦比智慧 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 20
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
樓市點評 ． 汪敦敬
【大遷徙下的樓市變遷】有需要而不買樓 如何抵抗大都會衝擊？ 9
有種生活
【今日餵飽你】風一般的女子！日踩11小時為繁忙港人送餐 3
葉劉的地球儀 ． 葉劉淑儀
搬走監獄來建屋──可行嗎？ 20
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？
產品簡介

【etnet Bonus賞你】LCX x We Bare Bears禮品

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊