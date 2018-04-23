【香港政情】王志民批范國威繪畫鄧小平是用以炒作，傷害人民感情

《經濟通通訊社２３日專訊》中聯辦主任王志民在立法會午宴拒絕接收新民主同盟范國威的

畫作。王志民在午宴後批評范國威繪畫已故中共領導人鄧小平作背景是不尊重，亦是傷害了香港

同胞及中國１３億人民的感情，不可能去收取，亦不認同這種炒作方式。

范國威在畫作上畫了鄧小平、王志民和特首林鄭月娥的肖像，以表達對中聯辦近年多次介入

香港內部事務的不滿，違背了鄧小平提出的一國兩制，「港人治港，高度自治」的承諾。

王志民又指，中聯辦官員不能收禮，若想要反映意見可以寫信的方式表達。（ｃｗ）（ｚｚ

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