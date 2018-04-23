【香港政情】被問會否應邀到中聯辦作客，莫乃光：需商討

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會今日宴請中聯辦主任王志民，王志民亦邀請議員到中聯

辦作客，多個民主派政黨未有直接拒絕。

專業議政兼民主派會議召集人莫乃光表示，會與民主派商討是否應邀到訪中聯辦。民主黨主

席胡志偉則認為是否應邀是言之尚早，但期望會面會有具體內容，或與工作有關的會議。公民黨

則表示要視乎情況。

莫乃光認為，王志民沒有理由不接受范國威的畫作，因范的畫作是希望中聯辦不要忘記一國

兩制的初衷。他又指，王志民指「一黨專政」是偽命題的說法，或有助停止左派人士撕裂香港，

亦慶幸王志民今日沒有再發表撕裂香港的講法。

對於王志民關注立法會的工作效率問題，同屬專業議政的梁繼昌表示，在立法會的工作中，

效率只是其中一個考慮，法案有質素亦是非常重要。梁繼昌又認為，不同政見的人士都可以坐下

食飯，而過往四分五裂才非正常狀況，希望有個可表達不同意見的平台。

民主黨胡志偉認為，王志民指「一黨專政」是偽命題的回應，反映了官員要須小心自己的言

語。他又指，香港大部分市民都不支持港獨，卻有人用此作為助２３條立法的借口。胡志偉指，

中央願意吸收不同黨派的意見是好，但現時有偏聽的現象。

公民黨郭榮鏗則表示，在午宴時有與同中聯辦法律部部長王振民談及釋法問題，向他表達雖

然人大有權力釋法，但也應要非常克制。（ｃｗ）（ｚｚ）

