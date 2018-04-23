【Ｈ全流通】Ｈ股全流通試點細則出爐，初期先實現投資者減持功能

《經濟通通訊社２３日專訊》中國結算和深交所聯合發布了《Ｈ股全流通試點業務實施細則

（試行）》，初期先實現投資者減持內資股功能。

中證監發言人高莉上周五（２０日）在例行記者會上公布，Ｈ股全流通試點準備工作基本就

緒，並宣布聯想控股（０３３９６）成為首家試點企業，其後將以「成熟一家、推出一家」的步

伐，有序推進Ｈ股全流通試點。

Ｈ股是在香港上市的中國境內企業，目前港股總共有逾２００間Ｈ股公司。除建行

（００９３９）（滬：６０１９３９）外，其他Ｈ股公司中的部分股份屬內資股，這些內資股不

能在市場減持，亦不能作抵押融資。Ｈ股全流通後，股份持有人就可通過中國結算買賣或抵押股

份。

根據《實施細則》，Ｈ股公司申請Ｈ股全流通試點獲中證監批准後，應向中國結算申請註銷

相應的非境外上市股份，即內資股。試點股份完成跨境轉登記後，在境外以中國結算的名義記載

於香港結算帳戶系統，在境內通過Ｈ股全流通專用帳戶實現試點股份的承載和明細維護。

中國結算及深交所表示，試點初期先實現投資者減持賣出的功能。在實際交易結算中，投資

者通過境內證券公司，提交相關股份的賣出委託指令，最終在香港聯交所實現對試點股份的減持

，獲得的港幣劃入其按外匯管理要求開立的專用資金帳戶。

中國結算及深交所又稱，將會按照中證監的統一部署，進一步發布Ｈ股全流通試點業務指南

，確保Ｈ股全流通試點平穩落地、穩健運行。（ｋｌ）

