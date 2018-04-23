【互聯互通】「新三板＋Ｈ股」落地，新三板公司毋須退市後發Ｈ股

《經濟通通訊社２３日專訊》「新三板＋Ｈ股」正式落地。全國中小企業股份轉讓系統公司

與香港交易及結算所（００３８８）２１日在北京簽署合作諒解備忘錄。根據備忘錄，雙方歡迎

對方市場符合條件的掛牌╱上市公司在本市場申請掛牌╱上市。

符合條件的新三板上市公司申請到香港聯交所Ｈ股上市，將不設前置性審查程序及特別條件

，則可毋須退市下申請發Ｈ股。但上市公司申請發行Ｈ股應當遵守「國務院關於股份有限公司境

外募集股份及上市的特別規定」及中證監相關規定，也應在新三板指定訊息披露平台及時披露相

關重大訊息。雙方將就具體操作層面的問題進行論證和明確。

港交所行政總裁李小加見證簽署儀式，重申歡迎所有符合條件的新三板上市公司來港上市。

港交所和新三板將加強資訊互換和監管協調，並在投資者教育等方面開展合作，以促使兩地投資

者公平地得到資訊。

全國股轉公司總經理李明在簽約儀式上致辭表示，合作諒解備忘錄的簽署，為掛牌公司「走

出去」，國際資本「引進來」提供了更多助力。這只是雙方合作的第一步，未來新三板市場還將

在國際化道路上繼續前行，全國股轉公司也將推動優質掛牌公司利用兩地掛牌的優勢實現快速發

展。

截至去年底，有約１﹒１６萬間企業在新三板上市，累計發行融資金額為４０００億元人民

幣。早前有傳「新三板＋Ｈ」將設試點企業，定於４間以內，市場預期生物醫藥企業將優先受惠

。（ｃｔ）

