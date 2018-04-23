《經濟通通訊社２３日專訊》美國財長姆努欽表示，正考慮前往中國商討貿易問題，但目前
不能透露更多細節，亦沒有具體時間表。他指，對中美兩國能達成協議解決爭端的可能性持謹慎
樂觀態度。
中國商務部新聞發言人對此回應，中方已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的信息，中方
對此表示歡迎。（ｃｔ）
23/04/2018 08:37
【貿易開戰】美國財長考慮訪華商討貿易問題，中國商務部表示歡迎
《經濟通通訊社２３日專訊》美國財長姆努欽表示，正考慮前往中國商討貿易問題，但目前
不能透露更多細節，亦沒有具體時間表。他指，對中美兩國能達成協議解決爭端的可能性持謹慎
樂觀態度。
中國商務部新聞發言人對此回應，中方已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的信息，中方
對此表示歡迎。（ｃｔ）
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