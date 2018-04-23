【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５９點子，報６﹒２９５７

《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０３４，較上個交易日貶

１３７點子，連跌４日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５９點子，報６﹒２９５７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒２８９８。（ｋｌ）

