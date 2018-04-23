【人行收水】消息稱人行今進行８００億逆回購，完全對沖到期量

《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日沒有淨回籠或淨投放，本周尚有４４００億

元逆回購到期。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

