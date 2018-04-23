【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，無淨投放或淨回籠

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日沒有淨回籠或淨投放，本周尚有４４００億

元逆回購到期。（ｋｌ）

