《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日沒有淨回籠或淨投放，本周尚有４４００億
元逆回購到期。（ｋｌ）
23/04/2018 09:56
【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，無淨投放或淨回籠
《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日沒有淨回籠或淨投放，本周尚有４４００億
元逆回購到期。（ｋｌ）
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