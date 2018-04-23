【北水炒Ｄ乜】北水再度流走，沽瑞聲石藥建行華晨平保，買華融

《經濟通通訊社２３日專訊》北水上周五（２０日）再度流走，單日淨沽盤１４﹒２５億元

人民幣。北水淨流入最多的個股為中國華融，淨沽盤最多的分別為瑞聲、石藥、建行、華晨、平

保。

上周五主板成交僅錄９９２﹒８９億元，較日前減少１３﹒６１％，為本周首次成交不足一

千億元；港股通成交額１２１﹒８４億，佔大市成交１２﹒２７％。

恆指收報３０４１８﹒３３點，跌２９０﹒１１點或跌０﹒９４％，穿十天線。



＊手機股重創，瑞聲急插７％北水大手沽近９億＊



美國財政部或動用緊急法律遏制中資在美國科技領域投資，加上蘋果主要晶片供應商台積電

上周四（１９日）第二季預測目標遠低於市場預期，手機設備股上周五全線跳水，瑞聲

（０２０１８）急跌７﹒２６％成表現最差藍籌，北水大手沽售８﹒８５億，兩日計淨沽盤

１０﹒０６億，連續兩日成為最大北水沽盤個股；舜宇光學（０２３８２）亦插５﹒６３％，北

水沽３５９３萬，四日計淨沽盤２﹒３５億。

騰訊（００７００）跌１﹒３８％收４００﹒２元，險守４００元關口，北水沽６０５７萬

，全周仍淨流入２﹒５４億。



＊北水續沽建行，全周淨沽盤＊



南下資金續沽中資金融股，上周五建行（００９３９）北水淨沽盤１﹒９４億，全周淨沽額

１２﹒５３億，收跌１﹒４７％；平保（０２３１８）淨沽盤１﹒７３億。

另外，中國華融（０２７９９）上周五宣布，基於個人原因，賴小民已於４月１７日請辭董

事長及執行董事職務，該股復牌即插水１２％，北水趁機撈底買２﹒３６億。

石藥（０１０９３）北水沽２﹒４３億；華晨（０１１１４）北水沽１﹒９３億。（ｅｎ）

