《經濟通通訊社２４日專訊》加拿大警方稱，一輛白色貨車衝上多倫多一條行人路，導致
１０人死亡，１５人受傷。
警方指，貨車司機已被拘捕，暫時未知犯案動機，不過有至少一名目擊者稱司機似乎是有意
衝向人群。
據媒體報道，該名司機為２５歲的Ａｌｅｋ Ｍｉｎａｓｓｉａｎ，他在駕車衝向人群後曾
試圖逃離現場。（ｍｎ）
24/04/2018 08:24
【國際要聞】多倫多發生貨車衝撞人群造成十死，暫未知犯案動機
《經濟通通訊社２４日專訊》加拿大警方稱，一輛白色貨車衝上多倫多一條行人路，導致
１０人死亡，１５人受傷。
警方指，貨車司機已被拘捕，暫時未知犯案動機，不過有至少一名目擊者稱司機似乎是有意
衝向人群。
據媒體報道，該名司機為２５歲的Ａｌｅｋ Ｍｉｎａｓｓｉａｎ，他在駕車衝向人群後曾
試圖逃離現場。（ｍｎ）
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