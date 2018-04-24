【國際要聞】多倫多發生貨車衝撞人群造成十死，暫未知犯案動機

《經濟通通訊社２４日專訊》加拿大警方稱，一輛白色貨車衝上多倫多一條行人路，導致

１０人死亡，１５人受傷。

警方指，貨車司機已被拘捕，暫時未知犯案動機，不過有至少一名目擊者稱司機似乎是有意

衝向人群。

據媒體報道，該名司機為２５歲的Ａｌｅｋ Ｍｉｎａｓｓｉａｎ，他在駕車衝向人群後曾

試圖逃離現場。（ｍｎ）

