《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，德國願意幫助英國銀行業在脫歐後
獲得歐盟市場准入，但需要英國做出讓步。
隨著英國脫歐談判陷入停滯，英國金融服務業的前景尚未在談判中得到討論。但歐盟委員會
已經拒絕有關英國銀行業在脫歐後如何在歐洲營運的方案，相反提出更多的市場准入限制。
據悉，若德國出手幫助英國，英國將需要接受歐洲法院的管轄權，並對接受歐盟監管作出開
放式的承諾。（ｍｎ）
24/04/2018 08:32
【脫歐之後】傳德國願協助英國銀行業獲歐盟市場准入
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，德國願意幫助英國銀行業在脫歐後
獲得歐盟市場准入，但需要英國做出讓步。
隨著英國脫歐談判陷入停滯，英國金融服務業的前景尚未在談判中得到討論。但歐盟委員會
已經拒絕有關英國銀行業在脫歐後如何在歐洲營運的方案，相反提出更多的市場准入限制。
據悉，若德國出手幫助英國，英國將需要接受歐洲法院的管轄權，並對接受歐盟監管作出開
放式的承諾。（ｍｎ）
|國際動態24/04/2018
文在寅：朝暫停核試 會談亮綠燈
|生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
|中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰