【脫歐之後】傳德國願協助英國銀行業獲歐盟市場准入

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，德國願意幫助英國銀行業在脫歐後

獲得歐盟市場准入，但需要英國做出讓步。

隨著英國脫歐談判陷入停滯，英國金融服務業的前景尚未在談判中得到討論。但歐盟委員會

已經拒絕有關英國銀行業在脫歐後如何在歐洲營運的方案，相反提出更多的市場准入限制。

據悉，若德國出手幫助英國，英國將需要接受歐洲法院的管轄權，並對接受歐盟監管作出開

放式的承諾。（ｍｎ）

