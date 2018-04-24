《經濟通通訊社２４日專訊》據朝中社報道，北韓領導人金正恩前往中國駐平壤大使館，對
車禍導致中國遊客３２人死亡、兩人重傷表達深切慰問。
朝中社指，金正恩對今次意外深感哀悼，「當他想到家屬失去至親的悲痛，他也難以自制」
。而金正恩更前往醫院，親自慰問傷者情況。
中國駐朝鮮大使李進軍表示，將向中國國家主席習近平以及車禍死難者家屬轉達金正恩的慰
問，並承諾與北韓當局就事件展開密切合作。（ｍｎ）
24/04/2018 09:53
【朝鮮局勢】金正恩赴駐平壤中國大使館，就３２人死車禍表達慰問
《經濟通通訊社２４日專訊》據朝中社報道，北韓領導人金正恩前往中國駐平壤大使館，對
車禍導致中國遊客３２人死亡、兩人重傷表達深切慰問。
朝中社指，金正恩對今次意外深感哀悼，「當他想到家屬失去至親的悲痛，他也難以自制」
。而金正恩更前往醫院，親自慰問傷者情況。
中國駐朝鮮大使李進軍表示，將向中國國家主席習近平以及車禍死難者家屬轉達金正恩的慰
問，並承諾與北韓當局就事件展開密切合作。（ｍｎ）
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