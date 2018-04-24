《經濟通通訊社２４日專訊》木薯資源（００８４１）發盈喜，料截至３月３１日止年度利
潤，較去年度錄得理想增長，主要由於乾木薯片銷售收入較去年度有所上升。
全年業績預計於６月底前公布。（ａｌ）
24/04/2018 09:02
【企業盈喜】木薯資源（００８４１）料年度利潤理想增長
《經濟通通訊社２４日專訊》木薯資源（００８４１）發盈喜，料截至３月３１日止年度利
潤，較去年度錄得理想增長，主要由於乾木薯片銷售收入較去年度有所上升。
全年業績預計於６月底前公布。（ａｌ）
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