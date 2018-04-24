《經濟通通訊社２４日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技
（０１８３３）（簡稱「平安好醫生」）昨日（２３日）首日招股，市場消息指出反應熱爆，總
計借出近１２００億元孖展額，較公開發售部分集資額５﹒７億元計（總集資額逾８７億元），
即首日已超購２０９倍。（ｅｃ）
24/04/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指平安好醫生首日孖展近１２００億
《經濟通通訊社２４日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技
（０１８３３）（簡稱「平安好醫生」）昨日（２３日）首日招股，市場消息指出反應熱爆，總
計借出近１２００億元孖展額，較公開發售部分集資額５﹒７億元計（總集資額逾８７億元），
即首日已超購２０９倍。（ｅｃ）
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