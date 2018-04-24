【港匯弱勢】一個月拆息升至０８年來最高，港匯曾見７﹒８４１９

《經濟通通訊社２４日專訊》港元拆息繼續全線向上，當中與供樓按息相關的一個月拆息升

至１﹒２２３９厘，是２００８年以來最高水平，昨日為１﹒０４７厘。

至於隔夜拆息亦由０﹒１５厘升至０﹒５厘；一周拆息由０﹒５厘升至１﹒２５厘。

港美息差收窄，現時美元一個月ＬＩＢＯＲ為１﹒８９７厘，與港元一個月拆息的差距進一

步收窄至０﹒６７厘，帶動港匯轉強，日內最強曾見７﹒８４１９，最新報７﹒８４３７。

高盛經濟學家預計，當本港銀行體系總結餘降至１０００億元左右時，港元拆息將面臨更顯

著的上行壓力。（ｃｈ）

