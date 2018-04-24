《經濟通通訊社２４日專訊》盛龍錦秀國際（０８４８１）發盈警，預期第一季度之公司股
權持有人應佔溢利將較去年同期大幅減少。
該亥公司指，該下降主要由於集團主要原材料價格上升，尤其是製造裝飾紙和三聚氰胺浸漬
紙的原紙。由於若干主要原材料價格上升，導致集團的毛利率下跌，儘管收益上升，集團的綜合
溢利有所減少。（ｋｙ）
24/04/2018 18:45
【企業盈警】盛龍錦秀料首季純利大幅減少，原材料價格上升所致
《經濟通通訊社２４日專訊》盛龍錦秀國際（０８４８１）發盈警，預期第一季度之公司股
權持有人應佔溢利將較去年同期大幅減少。
該亥公司指，該下降主要由於集團主要原材料價格上升，尤其是製造裝飾紙和三聚氰胺浸漬
紙的原紙。由於若干主要原材料價格上升，導致集團的毛利率下跌，儘管收益上升，集團的綜合
溢利有所減少。（ｋｙ）
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