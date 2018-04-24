【企業盈警】盛龍錦秀料首季純利大幅減少，原材料價格上升所致

《經濟通通訊社２４日專訊》盛龍錦秀國際（０８４８１）發盈警，預期第一季度之公司股

權持有人應佔溢利將較去年同期大幅減少。

該亥公司指，該下降主要由於集團主要原材料價格上升，尤其是製造裝飾紙和三聚氰胺浸漬

紙的原紙。由於若干主要原材料價格上升，導致集團的毛利率下跌，儘管收益上升，集團的綜合

溢利有所減少。（ｋｙ）

