【夜期時段】即月期指最新報３０７４４點，高水１０８點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６４２點，升５點，高水６點

，最新報３０７４４點，升１０７點，高水１０８點，合約成交６３９２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２５５點，升４點，高水１１點，最新報

１２２９４點，升４３點，高水５０點，合約成交１８０７張。（ｄｌ）

