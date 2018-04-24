《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６４２點，升５點，高水６點
，最新報３０７４４點，升１０７點，高水１０８點，合約成交６３９２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２５５點，升４點，高水１１點，最新報
１２２９４點，升４３點，高水５０點，合約成交１８０７張。（ｄｌ）
24/04/2018 18:49
【夜期時段】即月期指最新報３０７４４點，高水１０８點
《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６４２點，升５點，高水６點
，最新報３０７４４點，升１０７點，高水１０８點，合約成交６３９２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２５５點，升４點，高水１１點，最新報
１２２９４點，升４３點，高水５０點，合約成交１８０７張。（ｄｌ）
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