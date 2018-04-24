【企業盈警】心連心料首季淨利潤升逾６５％，因產品均價上漲等

《經濟通通訊社２４日專訊》中國心連心化肥（０１８６６）發盈喜，預計截至今年３月底

止三個月，集團淨利潤與去年同期相比可能最少增長６５％。

集團指，淨利潤增加主要是由於高效肥銷售佔比提升以及行業持續整合導致規模小、成本高

及高污染生產企業加速淘汰，集團主要產品尿素、三聚氰胺及液氨平均售價上漲。（ｋｙ）

