《經濟通通訊社２４日專訊》立法會有關一地兩檢法案委員會繼續審議條例草案，涉及第二
部份有關內地口岸區的事宜，目前已完成審議４項條文，即一半條例草案條文。委員會開始審議
第５條條文，委員會主席葉劉淑儀認為，已進行２８小時會議，有給予充足的討論時間。
（ｆｗ）（ｚｚ）
24/04/2018 11:19
【一地兩檢】法案委員會已完成審議條例草案內一半條文
《經濟通通訊社２４日專訊》立法會有關一地兩檢法案委員會繼續審議條例草案，涉及第二
部份有關內地口岸區的事宜，目前已完成審議４項條文，即一半條例草案條文。委員會開始審議
第５條條文，委員會主席葉劉淑儀認為，已進行２８小時會議，有給予充足的討論時間。
（ｆｗ）（ｚｚ）
|國際動態24/04/2018
文在寅：朝暫停核試 會談亮綠燈
|生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
|中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰