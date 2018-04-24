【一地兩檢】法案委員會已完成審議條例草案內一半條文

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會有關一地兩檢法案委員會繼續審議條例草案，涉及第二

部份有關內地口岸區的事宜，目前已完成審議４項條文，即一半條例草案條文。委員會開始審議

第５條條文，委員會主席葉劉淑儀認為，已進行２８小時會議，有給予充足的討論時間。

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