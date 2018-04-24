【一地兩檢】議員關注如公安需執行緊急職務會否獲發許可證入港境

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會有關一地兩檢法案委員會繼續審議條例草案，新民主同

盟的范國威及公民黨陳淑均關注，如有內地人員或解放軍需要執行緊急職務，港鐵會否根據港鐵

附例，發出標準許可證讓有關人員進入香港口岸區。

運輸及房屋局局長陳帆強調不會因內地人員需作緊急職務，而發有關許可證，因許可證主要

適用於工程人員。他強調內地執法人員在任何情況下，只容許在內地口岸區執行職務，如以個人

身份進入香港口岸區，均需依正常出入境程序，並無執法權。（ｆｗ）（ｚｚ）

