【一地兩檢】保安局：如在管道需緊急疏散車長將作清關及過境安排

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會的法案委員會繼續審議一地兩檢條例草案，民主黨林卓

廷關注，列車在行駛途中，如發生極端情況，如襲擊或列車出軌，乘客有否自行逃生方法。謝偉

俊則關注車廂的定義，如遇情況需要即時疏散時，如何處理車廂及隧道內司法管轄權不一的問題

。民建聯的蔣麗芸關注，如果高鐵列車在香港範圍出現故障，或有乘客不適要下車，當局會如何

處理。

運輸及房屋局局長陳帆指，如要原地疏散或救援，隧道內有逃生門，又說即使車長受傷不能

打開列車車門，有乘務員可協助與調度中心作緊密溝通

保安局副局長區志光確認如在管道內需緊急疏散，車長會進行清關及過境安排。他指，按照

港鐵計劃，會利用工程車將故障列車拖至下一個車站，如在香港境內，１０分鐘內可到西九站，

相信較乘客下車步行快。

區志光表示，港鐵與消防處商討後，同意當列車遇上緊急情況時，應該繼續駛往下一個車站

，如果需要即時原地疏散，隧道內每２５０米亦有設置逃生門，屆時車長會協助乘客。但區志光

並沒有正面回應，當乘客在疏散時由車廂步入隧道，司法管轄權應該歸內地抑或香港。

另外，會計界的梁繼昌追問，有關工程車的司法管轄權如何界定。運輸及房屋局局長陳帆指

，工程車並非載客列車，不屬於營運中的列車。（ｆｗ）（ｚｚ）

