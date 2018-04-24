【香港政情】財政預算案明恢復二讀，議員共提２３４項修正案

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會明日恢復二讀辯論有關財政預算案的《２０１８年撥款

條例草案》，立法會秘書處表示，收到１５名議員、合共２３４項修正案，數目比去年的７４０

多項少。此外，議員亦就不同政策範疇向政府提出２２項質詢，全部要求政府作書面答覆。

條例草案旨在授權撥款４５０４﹒８億元，作為於今年４月１日開始的財政年度的政府服務

開支。

部分民主派議員在過去數年，就財政預算案提交大量修正案，其中在２０１５年曾提交超過

３９００項。（ｆｗ）（ｚｚ）

