《經濟通通訊社２４日專訊》立法會明日恢復二讀辯論有關財政預算案的《２０１８年撥款
條例草案》，立法會秘書處表示，收到１５名議員、合共２３４項修正案，數目比去年的７４０
多項少。此外，議員亦就不同政策範疇向政府提出２２項質詢，全部要求政府作書面答覆。
條例草案旨在授權撥款４５０４﹒８億元，作為於今年４月１日開始的財政年度的政府服務
開支。
部分民主派議員在過去數年，就財政預算案提交大量修正案，其中在２０１５年曾提交超過
３９００項。（ｆｗ）（ｚｚ）
24/04/2018 17:28
【香港政情】財政預算案明恢復二讀，議員共提２３４項修正案
《經濟通通訊社２４日專訊》立法會明日恢復二讀辯論有關財政預算案的《２０１８年撥款
條例草案》，立法會秘書處表示，收到１５名議員、合共２３４項修正案，數目比去年的７４０
多項少。此外，議員亦就不同政策範疇向政府提出２２項質詢，全部要求政府作書面答覆。
條例草案旨在授權撥款４５０４﹒８億元，作為於今年４月１日開始的財政年度的政府服務
開支。
部分民主派議員在過去數年，就財政預算案提交大量修正案，其中在２０１５年曾提交超過
３９００項。（ｆｗ）（ｚｚ）
|生財有道24/04/2018
【諮詢總結】港交所將大致落實上市規則修訂諮詢 下周起接受申請
|剖析天下24/04/2018
盈利大好 銀行股倒跌之謎
|剖析天下24/04/2018
日圓強勢礙日本出口 日對美貿易順差仍大
|生財有道24/04/2018
【FOCUS】宏觀政策進入「防守」模式 北水恐撤港自求多福
|國際動態24/04/2018
文在寅：朝暫停核試 會談亮綠燈
|生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰