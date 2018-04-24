【一地兩檢】保安局：高鐵內如有傳染病患者將由車務人員即時隔離

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會有關一地兩檢法案委員會繼續審議條例草案，工黨張超

雄關注，一旦內地爆發傳染病，或需要進行隔離，但由於高鐵車箱之司法管轄權屬於內地，港方

無權截停或強制隔離染病的乘客，屆時雙方如何處理。

保安局副局長區志光表示，內地可拒絕讓傳染病患者上車，如在福田前往香港途中發現患者

，車務人員在車廂內發現懷疑感染傳染病的乘客，會即時將乘客隔離，並通知下一站處理，西九

龍站的內地口岸區亦有隔離設施。至於患者運送上的細節，本港衞生署正與內地有關單位商討。

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