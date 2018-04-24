  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2018 09:08

【禁制中興】基金調整中興Ａ估值至復牌後４跌停，國家隊基金減持

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）事件不斷發酵
，基金公司開始對中興估值進行二度下調，最多是３個跌停。根據基金第一季度報告顯示，中興
Ａ的基金總持股數量變化不大，但持有中興Ａ的基金數量大幅減少，其中，國家隊基金－招商豐
慶混合Ａ進行了減持。
　　日前有外電報道指，美國商務部行使酌情權，同意中興提交更多證據的要求，美國當局或減
輕制裁。中興隨後亦釋出善意，指已汲取教訓，正採取措施以遵守有關禁制令，並會積極跟有關
方面進行溝通，尋求解決方案。
　　不過，基金公司仍然不看好中興Ａ復牌後的股價走勢。繼日前有基金估計中興Ａ會有３個跌
停後，近日有基金公司開始對中興估值進行二度下調。其中，早前料中興Ａ會有２個跌停的中信
保誠基金及長信基金，分別調整到每股２０﹒０４元（人民幣．下同）及２０﹒５４元，以中興
Ａ停牌前的３１﹒３１元股價計算，相當於復牌後會有４個跌停。

＊有基金減持，亦有基金增持＊

　　根據最新公布的基金第一季報顯示，持有中興Ａ股的基金數量與去年底比較已有所變動。在
持股最多的首二十隻基金中，有４隻基金對中興Ａ進行了較大減持操作。值得注意的是，國家隊
基金－招商豐慶混合Ａ，去年底持股數量為１２４１﹒２萬股，而在今年第一季報中，中興已消
失在其前十大重倉股名單中。
　　另外，據金牛理財網數據統計，去年底持有中興Ａ位列十大重倉股的基金共有２８６隻，而
今年首季則減少至１２７隻。不過，基金對中興Ａ的持股數量變化並不大，意味有基金減持，亦
有基金在增持。
　　中興Ａ去年全年升幅達１２７﹒９６％，今年以來累計跌幅為１７％。市場人士表示，基金
在中興Ａ的獲利盤較多，在今年第一季獲利減持，甚至獲利清倉動機亦比較強烈。（ｋｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態24/04/2018
文在寅：朝暫停核試 會談亮綠燈
生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
興證快訊23/04/2018
港匯、加息
國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
國金與投資 ． 曾廣標
特朗普單挑中俄？ 66
暢所欲妍 ． 屈穎妍
在黑洞發現新大陸 58 新文章
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？
形象UP！ ． 藍婷
【有你講無人講】社交對話大忌！不停講講講講⋯⋯ 6
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第二式「夠惹味」豆腐野菜煎餅 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【寒食節要「吃冷」！】爽脆蔬菜薄餅捲 6
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】從「擠牙膏」的習慣，一秒看出你的性格！ 2
我家私房菜 ． 韋太
【女士恩物】翠玉瓜杏鮑菇炒牛肉 2
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾養胃】鮮淮山蓮藕紅蘿蔔排骨湯
小薯茶水間
【職場讀心術】咬嘴唇、摸耳朵、手握成拳……腦細，你係乜意思？ 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
不快樂退休—危害健康
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
不用對證 1
第一桶金 ． 方元
每年10% 賣出銀行股換馬買Fintech股 2
香港街頭美食
【覓食油麻地】像築地員工飯堂般自由搭配！1cm厚切海鮮丼+和風洋食稻庭烏冬
打工秘笈
【別被牽著走】做全職、炒散都好！自己前路自己負責！ 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【奧米加3皇者】魚油 vs 磷蝦油！人體吸收程度大不同
中環人 ． 溫天納
中國會採納甚麽方式抗衡美國？ 2
抗癌煮意 ． Polly
【對抗致癌牛油】自家製天然牛油果香桃彼得包
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 20
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
有種生活
【今日餵飽你】風一般的女子！日踩11小時為繁忙港人送餐 3
樓市點評 ． 汪敦敬
【大遷徙下的樓市變遷】有需要而不買樓 如何抵抗大都會衝擊？ 9
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？
葉劉的地球儀 ． 葉劉淑儀
搬走監獄來建屋──可行嗎？ 20
產品簡介

【etnet Bonus賞你】LCX x We Bare Bears禮品

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊