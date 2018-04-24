【禁制中興】基金調整中興Ａ估值至復牌後４跌停，國家隊基金減持

《經濟通通訊社２４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）事件不斷發酵

，基金公司開始對中興估值進行二度下調，最多是３個跌停。根據基金第一季度報告顯示，中興

Ａ的基金總持股數量變化不大，但持有中興Ａ的基金數量大幅減少，其中，國家隊基金－招商豐

慶混合Ａ進行了減持。

日前有外電報道指，美國商務部行使酌情權，同意中興提交更多證據的要求，美國當局或減

輕制裁。中興隨後亦釋出善意，指已汲取教訓，正採取措施以遵守有關禁制令，並會積極跟有關

方面進行溝通，尋求解決方案。

不過，基金公司仍然不看好中興Ａ復牌後的股價走勢。繼日前有基金估計中興Ａ會有３個跌

停後，近日有基金公司開始對中興估值進行二度下調。其中，早前料中興Ａ會有２個跌停的中信

保誠基金及長信基金，分別調整到每股２０﹒０４元（人民幣．下同）及２０﹒５４元，以中興

Ａ停牌前的３１﹒３１元股價計算，相當於復牌後會有４個跌停。



＊有基金減持，亦有基金增持＊



根據最新公布的基金第一季報顯示，持有中興Ａ股的基金數量與去年底比較已有所變動。在

持股最多的首二十隻基金中，有４隻基金對中興Ａ進行了較大減持操作。值得注意的是，國家隊

基金－招商豐慶混合Ａ，去年底持股數量為１２４１﹒２萬股，而在今年第一季報中，中興已消

失在其前十大重倉股名單中。

另外，據金牛理財網數據統計，去年底持有中興Ａ位列十大重倉股的基金共有２８６隻，而

今年首季則減少至１２７隻。不過，基金對中興Ａ的持股數量變化並不大，意味有基金減持，亦

有基金在增持。

中興Ａ去年全年升幅達１２７﹒９６％，今年以來累計跌幅為１７％。市場人士表示，基金

在中興Ａ的獲利盤較多，在今年第一季獲利減持，甚至獲利清倉動機亦比較強烈。（ｋｌ）

