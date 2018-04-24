【禁制中興】穆迪：美國對中興禁令或利好華為、愛立信及諾基亞

《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構穆迪認為，美國對中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）的禁令對包括華為、愛立信及諾基亞等競爭對手構成信用利好。

穆迪指，如果中興無法在短期內找到美國網絡組件的替代供應商，禁令將損害中興在中國電

信設備市場的佔有率，而其市佔率則會被華為取代。

穆迪又指，禁令亦可能有利諾基亞及愛立信，但程度較輕微，因為中興在中國以外地區的電

信設備收入市佔率很低。（ｋｌ）

