《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構穆迪認為，美國對中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）的禁令對包括華為、愛立信及諾基亞等競爭對手構成信用利好。
穆迪指，如果中興無法在短期內找到美國網絡組件的替代供應商，禁令將損害中興在中國電
信設備市場的佔有率，而其市佔率則會被華為取代。
穆迪又指，禁令亦可能有利諾基亞及愛立信，但程度較輕微，因為中興在中國以外地區的電
信設備收入市佔率很低。（ｋｌ）
24/04/2018 13:36
【禁制中興】穆迪：美國對中興禁令或利好華為、愛立信及諾基亞
《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構穆迪認為，美國對中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）的禁令對包括華為、愛立信及諾基亞等競爭對手構成信用利好。
穆迪指，如果中興無法在短期內找到美國網絡組件的替代供應商，禁令將損害中興在中國電
信設備市場的佔有率，而其市佔率則會被華為取代。
穆迪又指，禁令亦可能有利諾基亞及愛立信，但程度較輕微，因為中興在中國以外地區的電
信設備收入市佔率很低。（ｋｌ）
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