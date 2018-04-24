【禁制中興】中興新通訊：債券本息兌付未受母企事件影響

《經濟通通訊社２４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）早前遭美國商

務部實施制裁，美國零件供應商七年內不能再向其出口零件產品。中興旗下子公司中興新通訊公

告稱，母企正積極溝通以及通過合法途徑尋求解決方案，上述變化不影響其「１１中興新債」的

本息正常兌付。

另外，潤建通信（深：００２９２９）今日在互動平台表示，公司為中興技術支撐服務類供

應商之一，不涉及硬件生產，目前公司和中興合作尚處於初步開展階段，業務合作佔營業收入比

例不足１％，對公司經營影響不大。（ｅｙ）

