《經濟通通訊社２４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）早前遭美國商
務部實施制裁，美國零件供應商七年內不能再向其出口零件產品。中興旗下子公司中興新通訊公
告稱，母企正積極溝通以及通過合法途徑尋求解決方案，上述變化不影響其「１１中興新債」的
本息正常兌付。
另外，潤建通信（深：００２９２９）今日在互動平台表示，公司為中興技術支撐服務類供
應商之一，不涉及硬件生產，目前公司和中興合作尚處於初步開展階段，業務合作佔營業收入比
例不足１％，對公司經營影響不大。（ｅｙ）
24/04/2018 15:21
【禁制中興】中興新通訊：債券本息兌付未受母企事件影響
《經濟通通訊社２４日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）早前遭美國商
務部實施制裁，美國零件供應商七年內不能再向其出口零件產品。中興旗下子公司中興新通訊公
告稱，母企正積極溝通以及通過合法途徑尋求解決方案，上述變化不影響其「１１中興新債」的
本息正常兌付。
另外，潤建通信（深：００２９２９）今日在互動平台表示，公司為中興技術支撐服務類供
應商之一，不涉及硬件生產，目前公司和中興合作尚處於初步開展階段，業務合作佔營業收入比
例不足１％，對公司經營影響不大。（ｅｙ）
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