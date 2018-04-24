【政策解讀】海通證券：擴大高質量的內需，貨幣政策已回歸中性

《經濟通通訊社２４日專訊》對於上日（２３日）召開的中共中央政治局會議內容，海通證

券宏觀團隊分析師姜超、于博認為，會議提到的「擴大內需」是指擴大高質量的內需，又認為貨

幣政策已回歸中性。

會議提出「把加快調整結構與持續擴大內需結合起來」，海通指出，上一次政治局會議提到

擴大內需是在２０１３年年底，隨後２０１４年－２０１５年度房地產市場啟動。不過，值得注

意的是，是次會議提到的「擴大內需」並非單獨提出，而是與「加快調整結構」結合，意味今次

擴大的是高質量的內需，而絕不是走刺激地產的舊路。

另外，會議強調「保持貨幣政策穩健中性」，並自２０１５年後首度重提「降低企業融資成

本」，加上人行上周宣布下調存款準備金率，均確認貨幣政策已由實際偏緊回歸中性。但是次降

準主要用於替換到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）及對沖繳稅，而且人行今年以來整體投放基本為

零，均表明貨幣政策絕非大水漫灌。

會議又強調，「運用市場化、法治化手段化解過剩產能」，海通認為，去產能由行政化轉向

市場化及法制化，反映目前去產能已接近尾聲，壓力緩解，舊經濟供給收縮力度將放緩，未來政

府可以通過減稅刺激企業研發創新，穩定經濟增長。

海通又指，會議提出要「推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展，及時跟進監督，消

除隱患」，反映未來出台的政策會更加緩和，考慮市場的承受力，但在打贏三大攻堅戰的總基調

下，去槓桿的方向不會改變。（ｋｌ）

