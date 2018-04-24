【Ｈ全流通】聯想控股Ｈ全流通申請通過，官媒指全流通難帶來牛市

《經濟通通訊社２４日專訊》聯想控股（０３３９６）公布，Ｈ股全流通試點申請通過，８

名現有內資股股東，包括董事長柳傳志、總裁朱立南等８﹒８億股內資股轉換成Ｈ股，轉換後佔

公司全部已發行股份３７﹒３５％。

完成股份轉換後，聯想控股的內資股及Ｈ股佔比分別為４６﹒０２％及５３﹒９８％，但轉

換仍需通過多個監管部門相關程序，包括按照聯交所要求申請上市等程序。

聯想控股表示，轉換完成後，公司Ｈ股流通股比和流通市值將獲得提升，Ｈ股股東結構將進

一步多元化，而公司形象及聲譽亦將因參與試點項目及實施轉換而受益。



＊Ｈ股全流通對港股影響只是局部＊



官媒《證券時報》評論認為，Ｈ股全流通帶來牛市的可能性很小。Ｈ股全流通對於港股的影

響只是局部的，尤其是試點階段，這種Ｈ股全流通試點更是「個案」，其影響也就更加局限「個

案」的範圍，這一點與Ａ股全流通引發「全流通牛市」有著很大的不同。目前的Ｈ股不同於當時

Ａ股，因為港股去年走出了一輪牛市行情，目前還處在一個較高的位置；在這種情況下，Ｈ股再

走出一輪「全流通牛市」的可能性也不大。

還有一個很重要的因素是，２００５年Ａ股全流通改革之時，中國經濟也是處於高速發展階

段，如２００５年ＧＤＰ增長率為１０﹒２％，這對當時Ａ股市場行情的發展起到積極的推動作

用；但目前中國宏觀經濟基本上是在低位運行，如今年一季度的ＧＤＰ增長率為６﹒８％，這對

Ｈ股全流通行情的發展不足以構成推動作用。（ｃｔ）

