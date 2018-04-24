【聚焦人幣】中間價５連跌，人幣兌一美元即期開市貶１７６點子

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３２２９，為３月２３日以來

最弱，較上個交易日貶１９５點子，創三星期以來最大單日跌幅，已連跌５日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１７６點子，報６﹒３２２０，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒３０４４。（ｋｌ）

