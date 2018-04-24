【人行放水】消息稱人行今進行３００億逆回購，淨投放３００億元

《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。

銀行間市場隔夜回購利率上日（２３日）最高成交到１８％，１５％以內資金已被一搶而空

，反映資金面極度緊張。《中國證券報》頭版評論文章稱，資金面將會隨著本月稅期及降準實施

後「雨過天晴」，又指降準確認貨幣政策取向微調，未來人行繼續通過降準置換中期借貸便利（

ＭＬＦ）的空間依然存在。（ｋｌ）

