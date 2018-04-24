【人行放水】人行３００億逆回購利率持平，淨投放３００億元

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。

人行定向降準明日（２５）起實施，銀行將使用降準釋放的資金償還中期借貸便利（ＭＬＦ

）。銀行間市場隔夜回購利率上日（２３日）最高成交到１８％，１５％以內的資金已被一搶而

空，反映資金面極度緊張。（ｋｌ）

