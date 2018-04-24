《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行定向降準明日（２５）起實施，銀行將使用降準釋放的資金償還中期借貸便利（ＭＬＦ
）。銀行間市場隔夜回購利率上日（２３日）最高成交到１８％，１５％以內的資金已被一搶而
空，反映資金面極度緊張。（ｋｌ）
24/04/2018 09:52
【人行放水】人行３００億逆回購利率持平，淨投放３００億元
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。
人行定向降準明日（２５）起實施，銀行將使用降準釋放的資金償還中期借貸便利（ＭＬＦ
）。銀行間市場隔夜回購利率上日（２３日）最高成交到１８％，１５％以內的資金已被一搶而
空，反映資金面極度緊張。（ｋｌ）
|國際動態24/04/2018
文在寅：朝暫停核試 會談亮綠燈
|生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
|中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰