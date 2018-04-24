【貿易開戰】商務部下月３日召開鹵化丁基橡膠反傾銷案聽證會

《經濟通通訊社２４日專訊》中國商務部將於５月３日（星期四）上午９時召開鹵化丁基橡

膠反傾銷案聽證會。

丁基橡膠是合成橡膠的一種，一般被應用在製作汽車輪胎以及汽車隔音用品，或在建築防水

領域中代替瀝青。（ｅｎ）

