《經濟通通訊社２４日專訊》中國商務部將於５月３日（星期四）上午９時召開鹵化丁基橡
膠反傾銷案聽證會。
丁基橡膠是合成橡膠的一種，一般被應用在製作汽車輪胎以及汽車隔音用品，或在建築防水
領域中代替瀝青。（ｅｎ）
24/04/2018 14:23
【貿易開戰】商務部下月３日召開鹵化丁基橡膠反傾銷案聽證會
《經濟通通訊社２４日專訊》中國商務部將於５月３日（星期四）上午９時召開鹵化丁基橡
膠反傾銷案聽證會。
丁基橡膠是合成橡膠的一種，一般被應用在製作汽車輪胎以及汽車隔音用品，或在建築防水
領域中代替瀝青。（ｅｎ）
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