《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，海航集團旗下基金擬於年底前募集最多１５億美
元，折合約１１７億港元。
報道指，這隻基金是海航航空旅遊集團旗下的海外航空旅遊產業基金，將投資於全球旅遊、
航空及房地產資產，並成會為海航集團進行全球收購的主要工具。
海航航旅部門及其附屬公司將成為基金的普通合夥人，而一位集團相關的有限合夥人初步承
諾投資約１億至１﹒５億美元。（ｋｌ）
24/04/2018 16:05
【海航動向】報道指海航旗下基金擬年底前集資最多１５億美元
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，海航集團旗下基金擬於年底前募集最多１５億美
元，折合約１１７億港元。
報道指，這隻基金是海航航空旅遊集團旗下的海外航空旅遊產業基金，將投資於全球旅遊、
航空及房地產資產，並成會為海航集團進行全球收購的主要工具。
海航航旅部門及其附屬公司將成為基金的普通合夥人，而一位集團相關的有限合夥人初步承
諾投資約１億至１﹒５億美元。（ｋｌ）
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