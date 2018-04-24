【ＦＯＣＵＳ】宏觀政策進入「防守」模式，北水恐撤港自求多福

【ＦＯＣＵＳ】特朗普挑起的貿易戰，終於令中國宏觀政策進入「防守」模式。周一

（２３日）召開的中央政治局會議，不僅自２０１５年後首次重提「持續擴大內需」，更史無前

例地同時點名「信貸、股市、債市、匯市、樓市」五大市場，明確「推動健康發展」。若聯想十

年期美債利率、內地銀行間市場隔夜回購利率雙雙飆升，以及港股通下的北水本月恐錄開通以來

首次月度走資，北京高層的政策微調已顯「山雨欲來」之勢。



＊持續擴內需，降準兜底銀股債匯樓＊



今次政治局會議最引人注目的，是首次出現「把加快調整結構與持續擴大內需結合起來」的

表述，顯示儘管首季ＧＤＰ錄得超預期的６﹒８％，但貿易戰後果高度不確定之下，當局提早為

可能來臨的中國經濟增長驟然減速加添「安全墊」。

除了持續擴大內需，防守之舉還包括中國央行上周二（１７日）宣布的降準。除了確認內地

貨幣政策已從實質中性偏緊微調至中性甚至中性偏鬆，疊加政治局會議最新表述，亦有為「信貸

、股市、債市、匯市、樓市」兜底之意。



＊港股通本月或錄開通以來首次走資＊



弔詭的是，就在明日（２５日）降準正式實施前，內地資金面緊張卻升至罕見程度。銀行間

市場質押式回購利率自上周起一路飆升，隔夜（Ｒ００１）、７天期（Ｒ００７）昨日分別高見

１８％、１５％，導致個別機構無法及時融借資金平倉，銀行間交易系統罕見延遲一小時關閉。

而俗稱「北水」的內地資金，繼上周三（１８日）錄得連續５個交易日流出，昨日再錄連續

兩日流出，令港股通本月至今淨流入額跌至僅約２﹒２億元。如今明兩個交易日流出持續，４月

或錄港股通開通兩年以來首次走資。

隨著十年期美債收益率周一逼近３％紅線的２﹒９９６％，如果說Ａ股尚有預期中陸續有來

的降準和政治局「健康發展」的護身符伴身，那麼港股只能自求多福，在３００００點邊緣繫好

安全帶，在下一次衝擊來臨之前做好準備。（經濟通通訊社記者 俞瑾）

