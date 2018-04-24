《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產太表示，太古城４月錄得１６宗成交，平均實用呎價
２２０００元。
成交單位為太古城唐宮閣高層Ｆ室，實用面積５９３平方呎，建築面積６７８平方呎，２房
間隔，向南，望街景。業主叫價１２５０萬元，最終以１１３９萬元將單位易手，折合平均實用
呎價１９２０７元。
原業主於１９７９年７月以１９﹒５萬元一手買入單位，持貨３９年，帳面獲利
１１１９﹒５萬元，單位升值超過５７倍。（ｃｙ）
24/04/2018 12:43
【本港樓市】太古城兩房單位，以１１３９萬元沽出
《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產太表示，太古城４月錄得１６宗成交，平均實用呎價
２２０００元。
成交單位為太古城唐宮閣高層Ｆ室，實用面積５９３平方呎，建築面積６７８平方呎，２房
間隔，向南，望街景。業主叫價１２５０萬元，最終以１１３９萬元將單位易手，折合平均實用
呎價１９２０７元。
原業主於１９７９年７月以１９﹒５萬元一手買入單位，持貨３９年，帳面獲利
１１１９﹒５萬元，單位升值超過５７倍。（ｃｙ）
|國際動態24/04/2018
文在寅：朝暫停核試 會談亮綠燈
|生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
|中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
|興證快訊23/04/2018
港匯、加息
|國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
|中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰