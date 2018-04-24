【本港樓市】太古城兩房單位，以１１３９萬元沽出

《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產太表示，太古城４月錄得１６宗成交，平均實用呎價

２２０００元。

成交單位為太古城唐宮閣高層Ｆ室，實用面積５９３平方呎，建築面積６７８平方呎，２房

間隔，向南，望街景。業主叫價１２５０萬元，最終以１１３９萬元將單位易手，折合平均實用

呎價１９２０７元。

原業主於１９７９年７月以１９﹒５萬元一手買入單位，持貨３９年，帳面獲利

１１１９﹒５萬元，單位升值超過５７倍。（ｃｙ）

