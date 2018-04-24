【本港樓市】將軍澳新都城兩房連天台沽，實呎１９１７６元創新高

《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產表示，將軍澳「新都城」本月暫錄約３宗成交，實用

平均呎價約１７０３４元，分行最新錄得一期２座高層連天台戶，實用面積３６４平方呎，兩房

間隔，外望東南開揚海景，最初叫價７２０萬元，最終以６９８萬元成交，折合實用呎價１９１

７６元，創屋苑呎價新高。

新買家為用家，上址原業主於２００４年９月以１５６萬元買入單位，持貨４年，現易手帳

面獲利５４２萬元離場，單位期內升值３﹒５倍。（ｃｙ）

