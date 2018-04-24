【本港樓市】青衣盈翠半島兩房連租約９３５萬元沽出創新高

《經濟通通訊社２４日專訊》中原地產表示，青衣盈翠半島剛錄得９座低層Ｆ室成交，單位

實用面積５２３平方呎，建築面積６５８平方呎，兩房間隔，連租約，以９３５萬元沽出，創出

屋苑兩房單位樓價新高，折合實用呎價１７８７８元。

單位現時月租１８７００元，按成交價計，買家可享約２﹒４厘回報。至於原業主於２００

０年６月以２６５萬元買入單位，持貨８年，帳面獲利６７０萬元，升值２﹒５倍。（ｃｙ）

