【諮詢總結】港所發指引列創新公司特徵，有時限日落條款降競爭力

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）今日發表《上市規則修訂諮詢》總結，

絕大部分回應人士支持聯交所為不同投票權架構發行人增訂第八Ａ章的建議，部分回應人士指建

議中的《上市規則》非常倚賴聯交所及上市委員會的主觀判斷，尤其是申請人是否適合以不同投

票權架構上市這個問題。

聯交所承認建議中的部分《上市規則》條文必然涉及聯交所及上市委員會某程度的主觀判斷

，尤其於申請人是否適合上市以同股不同權架構上市這個問題。各項建議背後的政策目標在提升

香港的競爭力，吸引更多創新型企業來港上市。

因此，聯交所選擇刊發指引信列明創新型公司的特徵，以向市場提供更清晰的指引，聯交所

制定建議時曾與證監會密切商討以列出詳細的因素╱特徵。日後待聯交所處理新興及創新產業公

司上市的經驗日增，該所將向市場進一步提供更明確的指引。



＊有時限日落條款可能令本港機制的競爭力下降＊



多名主要是企業管治組織及大型機構基金經理的回應人士，倡議訂立有時限的「日落條款」

，聯交所解釋有時限的日落條款可引發上市發行人控制權在未來某日出現變動，而該變動可能不

符合公司或其股東的最佳利益。聯交所亦意識到，有時限的日落條款可能令香港機制的競爭力遜

於不設日落條款的海外市場（尤其是美國及英國）。

聯交所對有時限「日落條款」維持先前的看法，因此未採納回應人士對建議或《上市規刖

》條文草擬本提出修訂建議。（ｃｈ）

