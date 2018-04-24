《經濟通通訊社２４日專訊》美國對俄鋁（００４８６）制裁立場出現軟化，美國財政部稱
如果俄鋁主要股東德里帕斯卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）放棄控制權，美國將會減輕制
裁。
美國財政部還發布了新的一般性許可，將企業可以繼續與俄鋁進行交易的時間延長到１０月
２３日。
美國財長努欽在一份聲明中表示，俄鋁已經聯繫了他們申請解除制裁。
上述消息公布後，倫敦３個月期鋁收跌７％，一度挫逾９％，創下１９８７年１０月以來最
大跌幅。
美鋁公司一度暴跌逾１４％，創下２００９年以來最大跌幅。（ｅｃ）
24/04/2018 08:13
【俄鋁風暴】美國對俄鋁制裁立場軟化，條件是主要股東放棄控制權
《經濟通通訊社２４日專訊》美國對俄鋁（００４８６）制裁立場出現軟化，美國財政部稱
如果俄鋁主要股東德里帕斯卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）放棄控制權，美國將會減輕制
裁。
美國財政部還發布了新的一般性許可，將企業可以繼續與俄鋁進行交易的時間延長到１０月
２３日。
美國財長努欽在一份聲明中表示，俄鋁已經聯繫了他們申請解除制裁。
上述消息公布後，倫敦３個月期鋁收跌７％，一度挫逾９％，創下１９８７年１０月以來最
大跌幅。
美鋁公司一度暴跌逾１４％，創下２００９年以來最大跌幅。（ｅｃ）
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