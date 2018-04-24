【俄鋁風暴】美國對俄鋁制裁立場軟化，條件是主要股東放棄控制權

《經濟通通訊社２４日專訊》美國對俄鋁（００４８６）制裁立場出現軟化，美國財政部稱

如果俄鋁主要股東德里帕斯卡（Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ）放棄控制權，美國將會減輕制

裁。

美國財政部還發布了新的一般性許可，將企業可以繼續與俄鋁進行交易的時間延長到１０月

２３日。

美國財長努欽在一份聲明中表示，俄鋁已經聯繫了他們申請解除制裁。

上述消息公布後，倫敦３個月期鋁收跌７％，一度挫逾９％，創下１９８７年１０月以來最

大跌幅。

美鋁公司一度暴跌逾１４％，創下２００９年以來最大跌幅。（ｅｃ）

