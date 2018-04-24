《經濟通通訊社２４日專訊》民眾金融科技（００２７９）發盈喜，料截至２０１８年３月
３１日止年度，錄得溢利約７﹒５６億元，按年升８０﹒９％。
溢利淨額主要是由於：透過損益以公平值列帳之投資已變現收益約５８００萬元；透過損益
以公平值列帳之投資的未變現收益約５２００萬元；提供融資所得之利息收入約２﹒７５億元；
應佔一間聯營公司的溢利約１﹒５７億元；出售一間聯營公司的收益約１﹒１５億；出售可供出
售投資的收益約２﹒６７億；及融資成本約１﹒９８億元。
有關業績將於６月刊發。（ｇｌ）
24/04/2018 09:04
【企業盈喜】民眾金融（２７９）料年度溢利增８１％至７﹒５６億
《經濟通通訊社２４日專訊》民眾金融科技（００２７９）發盈喜，料截至２０１８年３月
３１日止年度，錄得溢利約７﹒５６億元，按年升８０﹒９％。
溢利淨額主要是由於：透過損益以公平值列帳之投資已變現收益約５８００萬元；透過損益
以公平值列帳之投資的未變現收益約５２００萬元；提供融資所得之利息收入約２﹒７５億元；
應佔一間聯營公司的溢利約１﹒５７億元；出售一間聯營公司的收益約１﹒１５億；出售可供出
售投資的收益約２﹒６７億；及融資成本約１﹒９８億元。
有關業績將於６月刊發。（ｇｌ）
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