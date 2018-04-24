《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，本港咖啡品牌捷榮國際將於下周一（３０日）起
招股，暫定於５月１１日掛牌，集資約５億元。據悉，該公司已鎖定兩名基礎投資者，均為經營
餐飲業的企業，其中一間為於日本上市的大型肉食公司。（ｇｌ）
24/04/2018 09:05
【新股上市】傳本港咖啡品牌捷榮國際下周一起招股，集資約５億元
《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，本港咖啡品牌捷榮國際將於下周一（３０日）起
招股，暫定於５月１１日掛牌，集資約５億元。據悉，該公司已鎖定兩名基礎投資者，均為經營
餐飲業的企業，其中一間為於日本上市的大型肉食公司。（ｇｌ）
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