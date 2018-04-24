【新股上市】傳本港咖啡品牌捷榮國際下周一起招股，集資約５億元

《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，本港咖啡品牌捷榮國際將於下周一（３０日）起

招股，暫定於５月１１日掛牌，集資約５億元。據悉，該公司已鎖定兩名基礎投資者，均為經營

餐飲業的企業，其中一間為於日本上市的大型肉食公司。（ｇｌ）

