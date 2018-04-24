【北水炒Ｄ乜】北水連續兩日流走，沽騰訊工行建行石藥舜宇瑞聲

《經濟通通訊社２４日專訊》南下資金於周一再度流走１１﹒４２億元人民幣，北水連續兩

日錄得淨沽盤。周一北水沽盤最多為騰訊、工行、建行、石藥、舜宇、瑞聲。

周一主板成交只有８８２﹒０１億元，比上日減少１１﹒１７％，為今年以來最少單日成交

（不計２月１５日年三十僅半日市）；港股通成交額１００﹒９２億，佔大市成交１１﹒４４％

。

恆指收報３０２５４﹒４點，跌１６３﹒９３點或０﹒５４％。



＊北水沽科技股避險，舜宇瀉７％失五十天線＊



市場續憂慮ｉＰｈｏｎｅ銷量，拖累手機設備股繼續走低，北水沽科技股避險，舜宇光學

（０２３８２）挫６﹒８８％，報１３２﹒７元，為全日跌幅最大恆指成分股，北水沽走

１﹒５１億；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒９％，北水沽１﹒６６億。

騰訊（００７００）穿４００元大關，收跌１﹒５５％報３９４元，北水沽１﹒７８億。

芯片股方面，華虹半導體（０１３４７）獲北水流入５１９１萬，但仍收跌１﹒０７％；中

芯國際（００９８１）遭北水沽７３８１萬，收跌２﹒８２％。



＊南下資金續沽內銀，北水單日沽工行近２億元＊



內銀股繼續成為北水拋售對象，工行（０１３９８）跌０﹒７４％，北水沽１﹒９６億，為

周一北水淨沽盤最多個股；建行（００９３９）跌０﹒２５％，北水沽１﹒３９億。

藥股受壓，石藥（０１０９３）收跌３﹒１１％，北水沽１﹒６７億；藥明生物

（０２２６９）插６﹒２８％，北水沽３５６１萬。

另外，中石化（００３８６）亦遭北水沽１﹒０８億。（ｅｎ）

