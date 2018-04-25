《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普與北韓領導人金正
恩的峰會舉行地可能在蒙古或新加坡。
據悉，瑞士及瑞典之類的國家已經被排除在外，因為金正恩前往歐洲國家有實際困難，而北
韓仍然希望在平壤舉行峰會，但如果美國不願意，北韓則考慮改在蒙古舉行，因為北韓將蒙古視
為友好國家，而金正恩亦可乘火車前往；另一方面美國則想選擇在新加坡舉行，峰會地點預計最
早將於本周決定，不過對外公布則要等到細節敲定之後。（ｍｎ）
25/04/2018 08:31
【美朝破冰】據報美朝考慮在蒙古或新加坡舉行峰會
《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普與北韓領導人金正
恩的峰會舉行地可能在蒙古或新加坡。
據悉，瑞士及瑞典之類的國家已經被排除在外，因為金正恩前往歐洲國家有實際困難，而北
韓仍然希望在平壤舉行峰會，但如果美國不願意，北韓則考慮改在蒙古舉行，因為北韓將蒙古視
為友好國家，而金正恩亦可乘火車前往；另一方面美國則想選擇在新加坡舉行，峰會地點預計最
早將於本周決定，不過對外公布則要等到細節敲定之後。（ｍｎ）
|國際動態25/04/2018
多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
|中國故事25/04/2018
牽手阿里騰訊 蘇寧擴張智慧零售
|生財有道24/04/2018
【諮詢總結】港交所將大致落實上市規則修訂諮詢 下周起接受申請
|中國故事24/04/2018
日企投資中國回升 內地市場變 利日高質產品
|剖析天下24/04/2018
盈利大好 銀行股倒跌之謎
|剖析天下24/04/2018
日圓強勢礙日本出口 日對美貿易順差仍大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰