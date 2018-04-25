【美朝破冰】據報美朝考慮在蒙古或新加坡舉行峰會

《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普與北韓領導人金正

恩的峰會舉行地可能在蒙古或新加坡。

據悉，瑞士及瑞典之類的國家已經被排除在外，因為金正恩前往歐洲國家有實際困難，而北

韓仍然希望在平壤舉行峰會，但如果美國不願意，北韓則考慮改在蒙古舉行，因為北韓將蒙古視

為友好國家，而金正恩亦可乘火車前往；另一方面美國則想選擇在新加坡舉行，峰會地點預計最

早將於本周決定，不過對外公布則要等到細節敲定之後。（ｍｎ）

