《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普稱，北韓領導人金正恩很值得尊敬，有關峰會
籌備的討論進展良好。但他同時為迅速達成無核化協議的預期降溫，認為可能要浪費不少時間才
能達到目標。
特朗普在白宮會晤法國總統馬克龍時對記者表示，北韓已經表示希望盡快舉行峰會，相信兩
人將在５月底或６月會面。
特朗普表示，需要北韓徹底地無核化，不會重蹈覆轍犯下過去政府的同樣錯誤，讓制裁過早
鬆綁。（ｍｎ）
25/04/2018 08:41
【美朝破冰】特朗普讚金正恩「值得尊敬」，重申不會輕易放寬制裁
《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普稱，北韓領導人金正恩很值得尊敬，有關峰會
籌備的討論進展良好。但他同時為迅速達成無核化協議的預期降溫，認為可能要浪費不少時間才
能達到目標。
特朗普在白宮會晤法國總統馬克龍時對記者表示，北韓已經表示希望盡快舉行峰會，相信兩
人將在５月底或６月會面。
特朗普表示，需要北韓徹底地無核化，不會重蹈覆轍犯下過去政府的同樣錯誤，讓制裁過早
鬆綁。（ｍｎ）
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