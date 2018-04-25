【美朝破冰】特朗普讚金正恩「值得尊敬」，重申不會輕易放寬制裁

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普稱，北韓領導人金正恩很值得尊敬，有關峰會

籌備的討論進展良好。但他同時為迅速達成無核化協議的預期降溫，認為可能要浪費不少時間才

能達到目標。

特朗普在白宮會晤法國總統馬克龍時對記者表示，北韓已經表示希望盡快舉行峰會，相信兩

人將在５月底或６月會面。

特朗普表示，需要北韓徹底地無核化，不會重蹈覆轍犯下過去政府的同樣錯誤，讓制裁過早

鬆綁。（ｍｎ）

